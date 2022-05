UFFICIALE – Promozione storica per il Monza, i lombardi sono in Serie A

Il Monza è la terza squadra promossa dalla Serie A alla Serie B. Il club della famiglia Berlusconi ha avuto la meglio nel doppio confronto con il Pisa, assicurandosi il pass per la massima serie in vista della prossima stagione. Una doppia sfida, tra andata e ritorno, che è stata avvincente e ricca di colpi di scena.

La partita sembra mettersi sui binari migliori per la squadra toscana, che è passata subito in vantaggio con la rete al primo minuto di Ernesto Torregrossa, seguita dal raddoppio a firma di Hermannsson al nono minuto. La rete, però, di Machin rimette subito in carreggiata gli ospiti, che nella seconda frazione di gioco trovano il gol del pareggio con Gytkjaer, al 79′.

La promozione sembra essere nelle mani dei biancorossi, ma la rete allo scadere di Mastinu salva il Pisa e la partita, che si protrae nei tempi supplementari.

Nel primo tempo supplementare, il Monza firma il sorpasso definitivo, con il Pisa che crolla sotto le reti di Marrone e, ancora, di Gytkjaer (rispettivamente al 96′ e al 101′).

Si tratta della prima volta assoluta del Monza nella massima serie che, insieme a Lecce e Cremonese, va a comporre il trio delle promosse in Serie A.