Napoli su Bernardeschi, Giuntoli ha un jolly per chiudere la trattativa

Il Napoli continua a preparare il calciomercato in vista della stagione 2022-23, che inizierà la prima settimana di luglio con il ritiro a Dimaro. L’obiettivo di Giuntoli e di De Laurentiis è di consegnare a Spalletti, per quella data, la rosa completa; o quantomeno il roster quasi definitivo, sia in termini di cessioni che di acquisti.

Pertanto il ds azzurro ha già intavolato varie trattative, portandone a termine già ben due in entrata: Kvaratskhelia e Olivera. Adesso invece, pur concentrando gran parte delle sue forze sui rinnovi azzurri, Giuntoli sta monitorando diversi profili di tuttofare offensivi. Un nome accostato sovente al Napoli è quello di Federico Bernardeschi, svincolato di lusso dopo l’addio in scadenza alla Juve.

Juventus’ Serbian forward Dusan Vlahovic and Juventus’ Italian forward Federico Bernardeschi (R) react at the end of the Italian Serie A football match between Juventus and Bologna on April 16, 2022 at the Juventus stadium in Turin. (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

Il Napoli potrebbe scegliere di affondare il colpo per l’esterno in virtù delle sue indiscutibili qualità tecniche ed anche per la sua esperienza in campo nazionale ed internazionale. Come scrive il Corriere dello Sport Bernardeschi è interessato al Napoli, anche e soprattutto in virtù del jolly che ha in mano Giuntoli: la Champions League.

L’esterno italiano ex Fiorentina vorrebbe giocare la Champions e questo dà vantaggio al Napoli sulle dirette rivali interessate a lui. Secondo il quotidiano al momento mancherebbe esclusivamente l’accordo economico per chiudere il colpo.