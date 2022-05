Futuro Koulibaly, parla l’agente: arriva la conferma sulla trattativa

Il Napoli continua a preparare il prossimo calciomercato, un calciomercato che si prospetta ricco di colpi di scena e di decisioni pesanti. Acquisti e cessioni sembrano quasi in secondo piano quest’anno, vista l’importanza dei rinnovi contrattuali che ci sono in gioco. Leader, tecnici e carismatici, devono prolungare la loro permanenza a Napoli oppure scegliere una nuova meta.

Questo è il caso anche di Kalidou Koulibaly. Il numero 26 azzurro, designato come capitan futuro, ha la scadenza contrattuale fissata a giugno 2023. Così come Insigne, Koulibaly in caso di permanenza a scadenza potrebbe accordarsi con una nuova squadra da gennaio, bypassando De Laurentiis e tutto il Napoli.

NAPLES, ITALY – MAY 15: Lorenzo Insigne of SSC Napoli applauds their fans after the final whistle of the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC at Stadio Diego Armando Maradona on May 15, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Della trattativa legata a Koulibaly, ed dei rumors quotidiani sul suo futuro, ha parlato Fali Ramadani, l’agente, ai microfoni del Corriere dello Sport. Ramadani ci ha tenuto a sottolineare che le notizie quotidiane siano infondate, che Koulibaly è in attesa di vedere il presidente e non c’è alcune trattativa con altri club.

Le parole di Ramadani possono far tirare un sospiro di sollievo ai tifosi, che amano Koulibaly e ne invocano la riconferma.