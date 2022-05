Rinnovo Koulibaly, il senegalese ha trasferito le sue auto a Parigi

Il Napoli e Koulibaly si allontanano sempre di più. Il contratto di Koulibaly, in scadenza nel 2023, è un vero e proprio fardello per la società azzurra. Il Napoli infatti vorrebbe rinnovare l’accordo, ma i 6 milioni pesano tanto per i partenopei. L’obiettivo dichiarato del presidente De Laurentiis è quello di abbassare ancora il monte ingaggi.

Pertanto il patron avrebbe presentato al difensore un’offerta di rinnovo di circa tre milioni di euro a stagione, circa la metà di quanto percepito attualmente da Koulibaly. Trattativa quindi in stallo, anche perché tra richiesta e offerta c’è una differenza non di poco conto. Al momento il rinnovo del contratto sembrerebbe alquanto lontano.

NAPLES, ITALY – NOVEMBER 25: The president of SSC Napoli Aurelio De Laurentiis visits the chapel dedicated to Diego Armando Maradona near the mural in the Quartieri Spagnoli on November 25, 2021 in Naples, Italy. A year on after the football star’s death, Maradona is still the idol of all Neapolitans, marked by tributes all over the city. (Photo by Ivan Romano/Getty Images)

Il Corriere dello Sport, quest’oggi, fa il punto della situazione e svela un retroscena riguardante proprio il roccioso centrale di proprietà del Napoli. Stando a quanto riportato dal quotidiano, Koulibaly avrebbe trasferito le proprie auto a Parigi, dove ha una casa. Secondo il giornale, al momento non ci sarebbero i presupposti per continuare con il Napoli.

Pertanto si moltiplicano le voci sul suo conto. Paris-Saint Germain, Barcellona, Juventus monitorano la situazione, che sembra quasi escludere definitivamente l’opzione rinnovo.