Osimhen, addio Napoli? Fissato il termine ultimo per la cessione del nigeriano

Il calciomercato resta uno dei periodi più affascinanti per gli appassionati di calcio. Voci di corridoio e notizie dell’ultim’ora si susseguono costantemente, svelando intrighi e retroscena inaspettati per i tifosi. Dal primo luglio al trentuno agosto può succedere di tutto e possono cambiare le gerarchie dei campionati, almeno sulla carta.

Le notizie riguardano sia i colpi in entrata che quelli in uscita e quest’oggi la Gazzetta dello Sport fa il punto su una possibile cessione del Napoli. Victor Osimhen ha attirato a sé le attenzioni di mezza Europa in virtù delle sue prestazioni e dei suoi gol. Tanti top club europei vorrebbero assicurarsene le prestazioni, in particolare dalla Premier League.

LONDON, ENGLAND – MAY 22: Manchester United fans show their support inside the stadium prior to the Premier League match between Crystal Palace and Manchester United at Selhurst Park on May 22, 2022 in London, England. (Photo by Tom Dulat/Getty Images)

Arsenal e Manchester United in particolare sono state spesso accostate al numero 9 azzurro. La richiesta del Napoli, però, si aggira ad oltre 100 milioni di euro: una cifra monstre, difficilmente raggiungibile anche per club di quella portata. Si prospetta, quindi, la permanenza di Osimhen all’ombra del Vesuvio.

Stando a quanto riportato dalla rosea in ogni caso il Napoli avrebbe già programmato una data entro la quale cedere Osimhen. Si tratterebbe dell’8 luglio, giorno in cui gli azzurri inizieranno il ritiro di Dimaro e la stagione 2022-23.