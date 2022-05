Un top dell’Atalanta conteso tra Juve e Napoli: c’è la rivelazione

Il Napoli potrebbe cambiare pelle in vista della finestra estiva di calciomercato, ufficialmente inaugurata con gli acquisti di Khvicha Kvaratshelia e Mathias Olivera.

Non finiranno qui, però, le mosse del club azzurro che, in attesa di definire le potenziali situazioni in uscita, è chiamato a dare vita un nuovo ciclo invocato anche dallo stesso Luciano Spalletti.

Intreccio di mercato Napoli-Juventus: i dettagli

A prescindere dall’addio di Lorenzo Insigne e la conseguente entrata di Kvaratskhelia, il reparto offensivo potrebbe subire ulteriori cambiamenti.

A fare il punto della situazione è l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che profila un vero e proprio intreccio di strategie tra il Napoli e la Juventus, che vede coinvolti Arnautovic e anche Muriel dell’Atalanta. Di seguito, quanto reso noto dal giornalista sul proprio portale:

“Due attaccanti nel mirino delle grandi, si tratta di Luis Muriel e Marko Arnautovic. Nel caso del colombiano, (…) la Juve lo apprezza non poco: Muriel potrebbe decidere di lasciare l’Atalanta, presto ne sapremo di più. Arnautovic è un pilastro del Bologna, ha un contratto importante, ma gli piacerebbe fare un salto di qualità, come ha ammesso recentemente lo stesso Mihajlovic.

Marko Arnautovic (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Apprezzato dalla stessa Juve e dal Napoli, che potrebbe preparare una rivisitazione nel reparto offensivo, a prescindere da Osimhen che andrebbe via solo per una mega proposta. Molto dipenderà dal rinnovo di Mertens (che ha dato la precedenza al Napoli per essendoci stato un sondaggio della Lazio) e dal futuro di Petagna”.