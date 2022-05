Kvaratskhelia-Napoli, arriva la risposta degli azzurri alla richiesta della Dinamo Batumi

Sarà un calciomercato ricco di sorprese e colpi di scena, come ogni calciomercato che si rispetti. La stagione 2021-22 sta per chiudere definitivamente i battenti e i tifosi sono già in fermento per le operazioni di mercato delle proprie squadre del cuore. Colpi da sogno, offerte last minute, trattative travagliate terranno compagnia ai tifosi per tutta l’estate.

Il Napoli ha già iniziato il suo calciomercato con il botto, ancor prima che aprisse la sessione ufficiale. Ceduto Insigne al Toronto, in scadenza di contratto, sono stati già annunciati Kvaratskhelia e Olivera, due acquisti per rimpiazzare la fascia sinistra. Ghoulam e Insigne lasciano quindi spazio alle nuove leve in una sorta di ricambio generazionale.

NAPLES, ITALY – MAY 06: Lorenzo Insigne and Faouzi Ghoulam of SSC Napoli celebrate the 3-0 goal scored by Lorenzo Insigne during the Serie A match between SSC Napoli and Cagliari Calcio at Stadio San Paolo on May 6, 2017 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Proprio di Kvaratskhelia ha parlato questa mattina la Gazzetta dello Sport. Ieri infatti il presidente della Dinamo Batumi aveva chiesto esplicitamente di poter vedere Kvaratskhelia in campo con la sua squadra per il preliminare di Champions League.

Secondo la rosea, però, ci sono poche probabilità di assistere a questo scenario. La Dinamo Batumi giocherà infatti il match di Champions il 5 o il 6 luglio mentre il Napoli andrà a Dimaro per il ritiro il giorno 8 (primo allenamento l’indomani).