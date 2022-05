Calciomercato Napoli, Giuntoli lavora sugli esterni: due nomi dalla Serie A

Il campionato 2021-2022 ha visto trionfare il Milan all’ultima giornata sui rivali dell’Inter, in una volata Scudetto combattuta fino all’ultima giornata. Rossoneri e nerazzurri hanno dato vita ad un finale thriller che ha tenuto tutti sulle spine fino alla fine con una corsa a due mozzafiato. Il Napoli non ha tenuto il passo dei rivali, pur essendo in lotta fino a fine aprile.

Gli azzurri hanno comunque raggiunto agevolmente l’obiettivo stagionale, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League. Cristiano Giuntoli avrà quindi il compito di rinforzare una rosa già competitiva, trovando i giusti jolly per il prossimo calciomercato. Tanti nomi sono stati accostati ai partenopei, che hanno già acquistato Kvaratskhelia e Olivera.

Juventus’ Italian forward Federico Bernardeschi celebrates after opening the scoring during the Italian Cup (Coppa Italia) semifinal, second leg football match between Juventus and Fiorentina on April 20, 2022 at the Juventus stadium in Turin. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

Il Corriere dello Sport, quest’oggi, fa il punto sulla situazione mercato in entrata per il Napoli. Il quotidiano infatti ribadisce l’interesse di Giuntoli per due calciatori militanti in Serie A: Federico Bernardeschi e Gerard Deulofeu. L’esterno italiano, in scadenza con la Juve, darebbe esperienza e qualità al roster azzurro: la voglia di Champions di Bernardeschi gioca a favore del Napoli.

Deulofeu, invece, ha una valutazione di 15-20 milioni ed un contratto fino al 2024. Il profilo dello spagnolo è interessante anche in virtù del ruolo. Oltre che da esterno, infatti, Deulofeu è stato spesso schierato come seconda punta, ruolo ricoperto da Mertens molteplici volte in stagione.