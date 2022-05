VIDEO | Mercato Napoli, contatti per un BIG del BOLOGNA!

Musa Barrow fa già parte delle eterne promesse mai mantenute della nostra Serie A. Il gambiano, lasciata l’Atalanta nel 2020, sembrava pronto a spiccare il volo, soprattutto dopo i nove gol segnati nei primi sei mesi a Bologna. La promessa però è rimasta tale, otto reti in Serie A nel 2020/21 e appena sei nella stagione appena terminata. Per questo motivo Barrow, ad appena 23 anni ma già tante delusioni alle spalle, è pronto a cambiare aria per rilanciarsi. “Deve trovare un gioco che si addice al meglio alle sue caratteristiche e alla posizione in campo. Ha grandi qualità tecniche e viene impiegato in diverse zone del campo e non dà quello che dovrebbe dare. Anche il modo in cui gioca una squadra può agevolare o meno i singoli. Se si gioca all’indietro, hai 60-70 metri da fare ed è complesso fare la differenza. Se devi correre meno indietro, rendi più in avanti”. Queste le parole del suo agente, l’avvocato Luigi Sorrentino a stopandgoal.com, che poi strizza l’occhio al Napoli: “C’è stato un discorso, abbiamo parlato di qualcosina recentemente ma in fase embrionale. In passato non c’è mai stato nulla di preciso, nemmeno con le altre big di Serie A”.

