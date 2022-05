Rinnovo Ospina, c’è distanza con il Napoli: gli scenari

Continua a non sbloccarsi la spinosa situazione legata alla porta del Napoli.

Dall’eventuale permanenza di Ospina – fortemente richiesta da Luciano Spalletti – passerà anche la decisione sul futuro di Meret, che non vuole stare un altro anno in panchina.

FOTO: Getty – Napoli Ospina

A proposito del colombiano, Il Corriere dello Sport evidenzia come le parti non siano poi così distanti per trovare un’intesa (“Distanza di mezzo milione di euro e magari appena un po’ di più”, spiega il quotidiano).

Tuttavia, l’interesse di Real Madrid e Villarreal non è un aspetto di poco conto. Il Corriere parla infatti di “un’uscita che sembra ipotizzabile o quanto meno presumibile“, rimanendo comunque ancora una volta nell’incertezza.