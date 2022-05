Koulibaly come Higuain? Da Torino arriva la provocazione al Napoli

La posizione di Kalidou Koulibaly resta in bilico. Con un contratto in scadenza e il mercato alle porte, il suo futuro è ancora tutto da decifrare. Il rinnovo fra il senegalese e il Napoli pare ancora distante, così le big d’Europa approfittando dell’occasione, iniziano a sondare il difensore azzurro.

Sul centrale ci sono gli interessamenti di diversi club e, oltre a quelli provenienti dall’estero, emerge anche il forte interesse della Juventus di Massimiliano Allegri.

Con l’addio di Giorgio Chiellini, il club bianconero ha fretta nel cercare un nuovo sostituto degno del suo ex capitano. Una scelta non affatto facile da prendere, considerando che il nuovo pilastro della difesa dovrà più o meno avere lo stesso calibri.

Kalidou Koulibaly, Torino-Napoli (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

Juventus su Koulibaly, potrebbe riaccadere un Higuain 2.0?

Proprio per questo, il 26 azzurro diventa uno tra gli indiziati per vestire la bianconera. Secondo TuttoSport, però, mentre a Napoli sono certi di un “no” da parte del difensore, una vicenda passata potrebbe riaccadere. Di seguito quanto riferito:

“In estate è altamente probabile che il difensore cambi maglia e in città sono sicuri del fatto che il 30enne direbbe no a qualsiasi proposta proveniente dalla Torino bianconera. Si tratta di un’ipotesi che, tuttavia, pare scontrarsi con le regole non scritte delle trattative di mercato: lì dove gli affari sono affari, i soldi sono soldi e i precedenti – vedi il trasferimento di Higuain alla Juventus nel luglio 2016 previo pagamento dei 90 milioni della clausola rescissoria – insegnano che nulla si può dare per scontato“.