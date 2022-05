Tuanzebe saluta il Napoli: Giuntoli ha pronti due nomi per sostituirlo!

Ha già chiuso due colpi il ds Cristiano Giuntoli, che ufficializzerà, all’apertura della finestra estiva di calciomercato, l’arrivo di Kvaratskhelia e Olivera. Ma non possono terminare qui gli acquisti del Napoli, che deve riempire diversi vuoti lasciati da i giocatori che andranno via e preparare una rosa completa per la Champions League.

FOTO: Getty Images, Casale

Poco utile alla causa è stato l’arrivo di Alex Tuanzebe, che non verrà riscattato dal Napoli e che tornerà nel Manchester United, dopo aver conseguito solo 1 presenza in maglia azzurra per un totale di 10 minuti giocati. Fondamentale, dunque, è cercare un nuovo difensore centrale che faccia da quarto.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, i nomi appuntati sul taccuino di Giuntoli sono Casale del Verona e Min Jae Kim del Fenerbahce, che ha un costo più elevato. Il 24enne del Verona si è reso protagonista di una buona stagione con Tudor, collezionando ben 36 presenze.