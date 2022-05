Rinnovo Mertens: non solo la Lazio, c’è l’interesse di un club oltreoceano

Il Napoli inizia a vagliare le alternativa per individuare dei possibili sostituti a Dries Mertens, il cui accordo per il rinnovo tarda ad arrivare. Pare che ci sia la volontà del giocatore a restare a Napoli, ma le condizioni non sono favorevoli, sia per una questione economica che per una questione di presenze in campo.

FOTO: Getty Images, Mertens

A corteggiare il folletto belga ad oggi c’è la Lazio di Maurizio Sarri, che insiste e stuzzica Mertens, come vice-Immobile. La Lazio ha avviato i contatti solo con l’entourage del calciatore, che per il momento continua a prediligere il rinnovo con il Napoli. L’idea del club capitolino è quella di proporre un biennale (per opzione sul terzo anno) a 1,5-2 milioni di euro. A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Sempre secondo il quotidiano, inoltre, c’è un’altra proposta che intriga l’attaccante azzurro numero 14. Si tratta di un club brasiliano, che sembrerebbe intenzionato ad acquistare il calciatore belga.