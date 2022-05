La situazione legata al futuro di Victor Osimhen pare ben definita. Il Napoli non ha intenzione di vendere il suo centravanti se non di fronte ad un’offerta monstre.

Victor Osimhen Napoli (Getty Images)

A tal proposito, ai microfoni di 1 Station Radio, ha parlato Oma Akatugba, giornalista e amico dell’attaccante azzurro.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“A Napoli si è ambientato ed ha dimostrato di saper incidere anche in Serie A. Si trova molto a suo agio, in questa realtà, ed ha imparato anche a gestirsi meglio sul piano nervoso, rimediando meno cartellini. Napoli è una piazza diversa dalle altre. Nonostante infortuni e Covid-19, Osimhen ha fatto bene e spero che resti in Campania per continuare a crescere”.

Tanti rumors di mercato su Victor tra Arsenal, Newcastle, Manchester? “Qualcosa forse accadrà, perché le voci non nascono dal nulla, soprattutto in Inghilterra. Un chiarimento, però, è d’obbligo: qualcuno scrive di Riccardo Calenda in contatto con l”Arsenal, ma non è così. Io rispetto il lavoro di tutti, ma non c’è ancora nulla di concreto, per ora. Il giocatore è di proprietà del Napoli, ha un contratto con gli azzurri. Victor sta bene a Napoli ed il Napoli vuole trattenerlo, anche se nel calcio, lo sapete, può succedere di tutto”.

Akatugba riguardo la questione social di Osimhen

“Il contratto di Victor è stato pubblicato da alcuni giornali, che sostengono che il Napoli controlli i suoi profili social? Sarebbe sicuramente una mancanza in termini di privacy e rispetto. Credo siano questioni giornalistiche, più che altro: deriveranno dall’immaginazione di qualcuno. Osimhen controlla pienamente i suoi profili social e cosa viene pubblicato a suo nome. Gli piace divertirsi sui social e, lo avete visto, fa molti scherzi: sono tutte cose scritte di suo pugno. Il Napoli non controlla i media del calciatore: sarebbe una violazione della privacy”.