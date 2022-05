LIVE PRIMAVERA – Napoli-Genoa 0-0, ancora inviolate le reti

10′ – Ancora il Gen che prova a pungere dalle parti di Idasiak. Colpo di testa di Calvani su cross dalla trequarti di Besaggio, palla alta.

3′ – Subito attivo il Genoa con Besaggio che raccoglie una palla vagante al limite dell’area e calcia. Parata di Idasiak.

1′ – Iniziata la partita!

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak, Barba, Acampa, D’Agostino, Hysaj, Costanzo, Spavone, laccarino, Pesce, Saco, Vergara

GENOA (4-2-3-1): Corci, Besaggio, Calvani, Macca, Ambrosini, Parodi, Sadiku, Sahli, Marcandalli, Gjini, Buksa

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Genoa, ritorno dei playout. Si riparte dal risultato dell’andata per 2-2, e servirà una vittoria o un pareggio per 0-0 o per 1-1 per salvare la categoria.