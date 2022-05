Uno dei temi caldi in casa Napoli è sicuramente la questione rinnovo di Dries Mertens. Il belga è in scadenza di contratto e al momento non c’è ancora una accordo per prolungare la sua esperienza in maglia azzurra”.

Dries Mertens Napoli (Getty Images)

A tal proposito, Valter de Maggio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato quelli che saranno i prossimi incontri tra società e giocatore per discutere proprio del prolungamento di contratto.

Di seguito le sue parole:

“Settimana prossima, dopo la Nations League, ci sarà un colloquio tra l’entourage e il Napoli. Poi ce ne sarà un altro tra il calciatore e De Laurentiis. La sensazione è che resti: è pronto un contratto di un anno più opzione”.