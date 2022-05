Koulibaly ancora una volta cuore d’oro: gesto fantastico del senegalese

Uno dei punti cardine del Napoli è sicuramente Kalidou Koulibaly, da tempo fondamentale fuori e dentro dal campo. Il centrale senegalese si è reso protagonista di un gesto bellissimo nei confronti dell’Arci Mediterraneo, squadra composta esclusivamente da migranti.

Kalidou Koulibaly Napoli (Getty Images)

Koulibaly fa un bel gesto per l’Arci Mediterraneo: i dettagli

Kalidou Koulibaly sempre più attivo per il sociale: il centrale del Napoli ha fatto un bel regalo ai calciatori dell’Arci Mediterraneo, a partire dai kit di gioco, per passare a quelli di allenamento. Non è la prima volta che il 26 si rende protagonista di gesti simili.