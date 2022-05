“Edi sarebbe felice”, la rivelazione del fratello del Matador alla radio ufficiale del Napoli

Nelle ultime ore il nome di Edinson Cavani, che lascerà il Manchester United a parametro zero, è stato accostato ad un possibile ritorno in Campania, più precisamente alla Salernitana. Si tratta per lo più di ipotesi, senza effettivi contatti o trattative avviate tra le parti.

Cavani (Getty Images)

La radio ufficiale del Napoli, Kiss Kiss Napoli, però ha riportato su Twitter le parole di Walter Guglielmone Cavani, fratello e agente del Matador, secondo il quale l’ex azzurro sarebbe felice di tornare a giocare del Napoli.

Di seguito le sue dichiarazioni riportate dalla radio:

“Il ritorno di Edi in maglia azzurra? Nessuno del Napoli ci ha chiamato, lui ama Napoli e sarebbe felice di tornare“.