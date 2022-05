Nandez accostato al Napoli, l’agente si sbilancia: la verità sui contatti con Giuntoli

Nelle ultime ore il nome di Nahitan Nandez è stato accostato più volte agli azzurri. Giuntoli lo segue da tempo e la retrocessione del Cagliari potrebbe favorire la trattativa.

Il centrocampista uruguaiano, classe ’95, lascerà la Sardegna, ma il suo futuro non è ancora deciso. A tal proposito, Pablo Bentancur, agente del giocatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha analizzato meglio la situazione del suo assistito.

Mercato Napoli Nandez (Getty Images)

Di seguito le sue dichiarazioni:

Giuntoli ha chiamato? “Penso che non sia buono parlare già di una trattativa. Sappiamo che piace al Napoli, ma non c’è nulla di concreto al momento. Giuntoli lo stima molto e posso dire che Mathias Olivera è un grande colpo. Non parlo mai dei giocatori dei miei colleghi, ma questo è forte”.

Nandez a lavoro con Spalletti? “Sarei felice di vederlo lì. Sono molto legato a Napoli anche per tutti gli uruguaiani che sono stati lì e sarei contento”.

Esistono margini per Torreira di restare alla Fiorentina? “Sono pochissimi, faccio i complimenti a Di Marzio, perché ha fatto una grande indagine e ha detto tutto in modo preciso. Bisogna capire anche il punto di vista della società che vuole ridurre i costi”.