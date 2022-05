Demme più lontano da Napoli: ci pensa un club di Serie A

Negli ultimi giorni è emersa la clamorosa decisione della Fiorentina sul destino di Lucas Torreira, il cui destino non sarà viola. Il calciatore, arrivato a Firenze in prestito dall’Arsenal, non sarà riscattato dalla società di Rocco Commisso che ha considerato elevata la cifra di 15 milioni (pagabili in 6 rate entro il 2025) per il regista uruguayano.

L’indiscrezione di mercato potrebbe rilevarsi al tempo stesso interessante per il Napoli, considerando il suo interesse in passato verso il calciatore. Il centrocampista sarebbe un buon profilo da valutare, a dimostrarlo sono le sue buone prestazioni di questa stagione che lo hanno visto in campo ben 31 volte effettuando 5 gol. Data anche una probabile rivoluzione a centrocampo, Lucas Torreira potrebbe magari essere l’uomo giusto su cui puntare.

Lucas Sebastián Torreira, Fiorentina-Empoli (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

La Fiorentina guarda in casa Napoli, Demme nel mirino

Con l’addio del calciatore, la Fiorentina deve comunque iniziare a studiare un suo sostituto. La squadra di Italiano, classificandosi settima in Serie A, dovrà mantenere alta l’asticella anche per quel che sarà la prossima stagione sia in Serie A che in Conference League.

Al riguardo, valuta diversi profili su cui puntare guardando anche in casa Napoli. A stuzzicare i fiorentini è Diego Demme, il quale pare che sia ormai in uscita e sarebbe anche un’acquisto sotto i 10 milioni di euro.

Nel caso in cui il colpo partenopeo non sarà fattibile, allora i viola punteranno su Ronaldo Mandragora (considerando che non sarà riscattato dal Torino) e Jerdy Shouten del Bologna. Al momento restano solo ipotesi non concrete, proprio come riportato da Niccolò Ceccarini su RTV38 nel corso di Zona Mista.