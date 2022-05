FOTO – Olivera in viaggio verso Villa Stuart: i dettagli sul contratto

Verso l’ufficialità un altro acquisto per il Napoli, che sottoporrà oggi Mathias Olivera alle consuete visite mediche. Il terzino sinistro uruguaiano è quindi pronto per dare avvio alla sua nuova avventura in Serie A con la maglia azzurra.

FOTO: Getty Images, Olivera

Il calciatore classe ’97 è partito oggi da Madrid verso Roma per effettuare le visite mediche in giornata e mercoledì si recherà alla FilmAuro per firmare il contratto con il Presidente De Laurentiis. Si tratta di un quinquennale per 1,3 milioni di euro a stagione, con un ingaggio che crescerà progressivamente fino a 1,9 milioni.

“Mathias Olivera è già in viaggio per l’Italia insieme al suo rappresentante Pablo Boselli. Oggi si sottoporrà alla visita medica con il Napoli e mercoledì firmerà un contratto quinquennale“.