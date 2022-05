Calciomercato Napoli, Auriemma rivela: “Sarri vorrebbe un azzurro alla Lazio”

Con il Campionato alle spalle, si apre una nuova finestra di mercato che ha già portato due nuovi profili all’interno della rosa partenopea. Il Napoli infatti, non ha perso tempo, dando alla corte di Spalletti due nuovi membri.

Si tratta di Kvaratskhelia e Olivera, con quest’ultimo che proprio questa mattina ha effettuato le visite mediche. Due colpi di mercato che potrebbero portare una nuova luce all’interno del Napoli, soprattutto con l’acquisto del terzino che rimpiazzerà lo svincolato Ghoulam.

Mario Rui (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Sarri chiama Mario Rui, il piano B del Napoli

Mathias Olivera andrebbe ad alternarsi con Mario Rui sulla fascia sinistra, eliminando una volta per tutte le problematiche riscontrate negli ultimi anni sul reparto. Ma, stando a quanto riferito da Raffaele Auriemma su Radio Marte in “Si Gonfia la Rete”, il destino di Mario Rui non sarebbe così sicuro. Il noto giornalista ha svelato un importante ipotesi che potrebbe rimodellare i terzini in casa Napoli, affiancando ad Olivera non più il portoghese ma un nuovo acquisto. Questo quanto riportato:

“Il Napoli si sta collocando in una fascia più giovane in quanto squadra, come il Milan che ha vinto con l’età media più giovane da quando la Serie A è a 3 punti. In più, sono fiducioso anche su un altro aspetto: non essendoci più clausole rescissorie, oltre quella di Zielinski (90 milioni di euro), il Napoli non venderà calciatori alle dirette concorrenti. Se tu vendi Koulibaly, al Barcellona o al Psg, lo dai a una diretta concorrente in Champions.

Ben venga lottare per la Champions divertendoci come con Mazzarri. Anche se spero di sbagliarmi, a mio avviso uno scenario come quello di quest’anno non lo rivedremo più. Questa squadra non gode di una fisicità tale da poter vincere certe partite, è migliorato il centrocampo con Anguissa e ora anche la fascia sinistra con i nuovi innesti”.

Il giornalista ha poi concluso rivelando un retroscena di mercato, il quale vedrebbe un addio in casa Napoli ma anche un nuovo acquisto: “Sarri vorrebbe Mario Rui alla Lazio, Se dovesse accadere Il Napoli potrebbe puntare Parisi. Il patron azzurro ha già avuto contatti con il suo amico Corsi”.