Deulofeu accostato al Napoli: l’agente svela le intenzioni del giocatore

Albert Botines, agente di mercato dell’attaccante dell’Udinese Gerard Deulofeu, è intervenuto nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” in onda a Radio Marte, commentando le voci di calciomercato che vorrebbero il suo assistito al Napoli la prossima stagione.

Di seguito quanto riportato: “Ho fatto i complimenti a Deulofeu, soprattutto per la sua professionalità. Dall’inizio della stagione abbiamo l’accordo con l’Udinese per la cessione in questa finestra di mercato, quindi partirà sicuramente“.

Calciomercato Napoli Deulofeu (Getty Images)

In merito alle voci che lo vorrebbero vestire con la maglia del Napoli la prossima stagione, invece aggiunge: “Non mi piace tirare in ballo i club interessati, Napoli è una grande piazza e sarebbe sicuramente gradita. Continuo a pensare che Napoli è una grande opzione, il mercato si inizia a muovere e diversi club chiedono diverse informazioni”.