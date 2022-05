Durante il programma radiofonico ‘1 Football Club’, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista di Udinese TV.

Lo storico giornalista di Mediaset ha parlato, tra i vari argomenti trattati, della lotta Scudetto del Napoli, di Spalletti e del mercato estivo dei partenopei. In particolare ha parlato della situazione di Koulibaly, della situazione rinnovi, e della ricerca del terzino sinistro. Di seguito le sue parole:

“Io penso che, per lo Scudetto mancato, le maggiori responsabilità le abbia Spalletti, che comunque in generale ha fatto bene, ma in quel maledetto momento non è riuscito a dare la giusta determinazione e forse anche la giusta preparazione fisica alla squadra. Ovviamente con alcune situazioni volte nel giusto modo le cose sarebbero potute andare diversamente, ma penso che la situazione poteva essere gestita meglio dallo staff tecnico.”

“Juve su Koulibaly? Non mi risulta, quindi non mi permetto di giudicare la fonte. Dico solo che da quel che so io a Napoli nessuno aveva portato offerte per Koulibaly, e penso che la Juve virerà su Acerbi”.

Napoli, David Ospina (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Il Napoli adesso sta aspettando la chiamata dell’agente di Ospina per capire la situazione rinnovo, e poi ci sarà un incontro con Mertens“.

“Poi ci saranno settimane di lavoro su Olivera. Hickey, Rogerio e Cambiaso sono le alternative. Quest’ultimo ha scavalcato Parisi nelle preferenze del Napoli, che adesso è il quarto in ordine di gradimento”.