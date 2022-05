Nonostante l’ottimo campionato disputato, Fabian Ruiz non è stato convocato dalla Spagna per le partite di UEFA Nations League di questo giugno. Il centrocampista del Napoli non è stato più convocato dall’europeo dell’estate scorsa.

L’ex Betis ha giocato 15 partite in carriera con la sua Nazionale, di cui nove da titolare, segnando una rete alla Romania, durante le qualificazioni a EURO 2020.

Fabian Ruiz (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Per Fabian saranno molto importanti i prossimi mesi, se vorrà far parte della spedizione in Qatar dei suoi. Viste le voci di mercato attorno al centrocampista, il cui contratto scade nel 2023, potrebbe doversi guadagnare la convocazione al Mondiale con una maglia diversa da quella azzurra.