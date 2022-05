Continuano i festeggiamenti della Salernitana, dopo la miracolosa salvezza ottenuta all’ultima giornata.

Finale rocambolesco come forse mai prima, con i campani che hanno perso 4-0 in casa, all’Arechi, contro l’Udinese, lasciando la porta aperta al Cagliari. Sardi che si sono però dimenticati di segnare contro il Venezia ultimo, e già retrocesso.

Mentre continuano i festeggiamenti per i tifosi, il presidente Iervolino e il direttore sportivo Sabatini pensano già a come rafforzare la rosa per cercare una salvezza più tranquilla nella prossima stagione.

Manchester United, Edinson Cavani (Photo by Catherine Ivill/Getty Images)

Il sogno per l’attacco è un nome ben noto ai tifosi del Napoli. L’attaccante uruguaiano Edinson Cavani, che si libererà gratuitamente dal Manchester United. Per lui pronto contratto un biennale da 3 milioni di euro l’anno.

Il Matador ha compiuto 35 anni lo scorso febbraio, ed è uno dei tanti giocatori infelici dello United, tanto da essersi reso protagonista di un brutto gesto nei confronti di alcuni tifosi ieri. Resta da capire che tipo di concorrenza incontrerà la Salernitana e quali offerte arriveranno sul tavolo dell’ex Napoli e PSG.