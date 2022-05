Nuova idea per il centrocampo Napoli, nome a sorpresa da Firenze

Arrivano importanti novità da Firenze, le quali riguardano il futuro di Lucas Torreira. Il centrocampista è reduce da una buona stagione condita da 31 presenze, 5 gol e 2 assist in Serie A, che però a quanto pare non hanno convinto abbastanza la società viola.

Meglio ancora, il destino dell’uruguaiano sarà lontano da Firenze dopo la decisione da parte della dirigenza di non volerlo riscattare. Le motivazioni comunque non sarebbero legate alle prestazioni, bensì ai soli motivi economici.

Il classe ’96, arrivato alla corte fiorentina in prestito, doveva essere riscattato dalla società viola per 15 milioni come richiesti dall’Arsenal. Una cifra che però non è stata accettata dai viola, ritenendola troppo elevata e stabilendo infine di lasciar partire il calciatore.

#Fiorentina molla Lucas #Torreira: niente riscatto per il regista. Troppi i €15M (pagabili in 6 rate entro 2025) pattuiti in estate. Ragazzo e agente Betancur molto delusi da dietrofront di Barone che voleva ulteriore sconto su cartellino e stipendio (già ridotto da 3,5 a 2,7M) — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 22, 2022

Lucas Torreira (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Torreira lontano da Firenze, nuova idea del Napoli?

La decisione improvvisa della Fiorentina ha portato malcontento deludendo le aspettative del calciatore e del suo agente, i quali ora dovranno cercare una nuova destinazione. Ma potrebbero farsi avanti molte squadre per il centrocampista, considerando le sue ottime doti.

A questo punto, gli scenari diventano interessanti e magari anche per il Napoli. Con la scelta viola, la società azzurra magari potrebbe pensare al colpo Torreira e magari farsi avanti per rafforzare il centrocampo.

Con la chiusura del campionato, sarà imminente l’apertura del calciomercato che fra i tanti addii dovrà anche rafforzare i reparti. Torreira potrà essere il profilo giusto per il Napoli?