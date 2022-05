Patrizia Pellegrino svela il retroscena: “Maradona voleva conquistarmi, gli dissi di no”

Sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno, quest’oggi, è stata pubblicata un’intervista a Patrizia Pellegrino, showgirl e soubrette RAI degli anni ’80, in occasione dei suoi 60 anni. Tra i vari aneddoti riguardanti la sua vita, la Pellegrino ha raccontato anche una storia riguardante Maradona.

Il Pibe de oro avrebbe provato a corteggiare la showgirl, non riuscendo però nell’intento. Di seguito l’aneddoto raccontato da Patrizia Pellegrino.

“Gli consegnai lo scudetto in Rai, andammo a cena, poi a ballare… A tutti i costi voleva conquistarmi. Gli dissi no, non mi piaceva proprio. Mi telefonò per giorni, le mie amiche dicevano che ero una pazza, ma con gli uomini che non mi piacciono proprio non posso”.