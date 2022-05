Ultime calciomercato, Napoli forte su Bernardeschi: l’idea di Giuntoli

Il campionato sta ormai volgendo al termine e la stagione 2021-22 ha dato all’ambiente Napoli tanti spunti di riflessione. Riconquistata la tanto agognata Champions League ora bisognerà capire gli obiettivi della squadra. Lo scudetto è stato a portata di mano a lungo, salvo vederselo sfuggire per un crollo psicofisico. Basterebbe mentalità e, probabilmente, una rosa leggermente più lunga.

Pertanto, come scrive il Corriere dello Sport, il Napoli sta già pianificando un acquisto che possa portare con sé entrambe le caratteristiche appena citate. Il quotidiano infatti riporta l’interesse degli azzurri per l’esterno della Juventus Federico Bernardeschi.

Juventus Argentine forward Paulo Dybala (L) leaves the pitch for a substitution with Juventus’ Italian forward Federico Bernardeschi during the Serie A football match Juventus vs Lazio on May 16, 2022 at the Allianz Stadium in Turin. (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

Il classe 1994, in forza ai bianconeri dalla stagione 2017-18, lascerà Torino perché in scadenza di contratto. Con l’addio di Insigne, l’idea è quella di sfruttare la versatilità di Bernardeschi, che potrebbe ricoprire tutti e tre i ruoli della trequarti Spallettiana. L’esterno italiano, inoltre, ha nel suo bagaglio un’esperienza da non sottovalutare, maturata sia con la Juventus che con la Nazionale.

Alla Juventus lo stipendio di Bernardeschi è di 4 milioni di euro netti, circa 7,4 lordi, a stagione. Alto per gli standard del Napoli, e soprattutto per la politica di abbattimento dei costi portata avanti dal presidente Aureio De Laurentiis. Con uno sforzo di entrambe le parti, però, si potrebbe chiudere la trattativa.