In questi minuti, Inter e Sampdoria sono in scena allo stadio San Siro in quella che è l’ultima giornata di campionato, che vede il Milan a un passo ormai dallo Scudetto ai danni proprio della squadra di Simone Inzaghi.

La delusione per la mancata vittoria del campionato, tuttavia, non basta per evitare l’ennesimo coro contro i napoletani. Nel corso della seconda frazione di gioco, infatti, dagli spalti si è levato il coro “Noi non siamo napoletani”.

Tifosi Inter (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Una costante ormai che si sente quasi in ogni campo non solo quando l’avversario è il Napoli, ma anche quando gli azzurri non sono protagonisti, come in questa occasione.