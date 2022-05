Bel gesto di Insigne: cosa sta facendo in campo con i tifosi (FOTO)

Spezia-Napoli diventa il quadro non solo dell’ultima giornata di Serie A, ma anche quella di diversi addii. Proprio come i saluti certi di Lorenzo Insigne e Ghoulam, mentre si attendono ancora novità sul futuro di Dries Mertens.

Ma i tifosi, come giusto che sia, già la scorsa settimana in occasione di Napoli-Genoa hanno tenuto ad omaggiare Insigne prima della sua partenza.

Insigne e la sua ultima gara: il gesto

Mentre però contro il Genoa era solo l’ultima al Maradona, quest’oggi il 24 azzurro ha dovuto disputare la sua ultima gara con la maglia del Napoli. Un duro colpo per il nativo di Frattamaggiore, che al termine della partita ha compiuto un bel gesto.

Lorenzo Insigne, infatti, ha voluto omaggiare i suoi tifosi e dire ancora una volta addio alla platea azzurra. Il calciatore al termine del match ha fatto un giro di campo dirigendosi verso i suoi tifosi, scattando anche un meraviglioso selfie in campo con loro. Dopodiché la squadra ha scattato una bellissima foto tutti insieme in campo per ricordare questa stagione di Serie A, la quale è stata vicina al trionfo.