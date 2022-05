Calciomercato Napoli: la big della Serie A sogna Osimhen, la situazione

Fresco di titolo, il Milan prepara già il prossimo calciomercato e potrebbe guardare in casa Napoli. Con ancora tante incertezze attorno al futuro di Ibrahimovic, Maldini è alla ricerca di un numero 9 che possa alternarsi con Giroud.

Già firmato Origi dal Liverpool a parametro zero, che però dovrebbe essere il panchinaro di lusso di Pioli. Smentito Scamacca, la pista più facilmente percorribile sembra sia quella che porta ad Haller dell’Ajax.

Napoli, Victor Osimhen (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Il sogno della dirigenza rossonera sarebbe però il vincitore del premio Miglior Under 23 della Serie A, Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano del Napoli è sul taccuino di tanti top club europei, con lo United che sembra essere in vantaggio, nonostante il vero obbiettivo dei Red Devils di Ten Hag sia Kane.

14 gol in campionato e 4 in Europa League, in questa stagione hanno reso, l’ex Lille uno dei pezzi pregiati della giostra dei numeri 9 estiva. Il Milan vorrà farne parte, con uno Scudetto cucito sul petto, e l’obiettivo di cucirsene un altro l’anno prossimo.