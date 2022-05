Napoli su Brekalo, arrivano novità sul suo futuro: l’annuncio del giocatore

Il Napoli domani chiuderà la sua stagione 2021/2022: alle ore 12:30, allo stadio Alberto Picco, andrà in scena il match contro lo Spezia, valido per l’ultima giornata di Serie A. Gli azzurri sono matematicamente terzi in classifica e, quindi, la testa della società è già proiettata al calciomercato.

Negli ultimi giorni, dopo l’annuncio del non riscatto di Josip Brekalo da parte del Torino, si sono fatte più insistenti le voci di un possibile approdo del giocatore del Wolfsburg al Napoli. Questa mattina, l’attaccante croato ha ufficialmente salutato i tifosi del Toro con un post apparso sui suoi profili social. Queste le sue parole.

Josip Brekalo (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

“Vorrei ringraziare tutti per la bellissima stagione e per questi meravigliosi e intensi nove mesi trascorsi a Torino. Sono molto grato per questo continuo supporto dimostrato ogni attimo di questa magnifica avventura che resterà per sempre nella mia mente e nel mio cuore. Ho dato tutto me stesso per il successo di questo club, perché indossare la maglia del Torino è un grande onore e una responsabilità impegnativa e affascinante, le nostre strade si separano ma ho preso questa decisione e la porterò avanti con rispetto e gratitudine”.