Report allenamento Napoli, risentimento muscolare per l’attaccante: salta lo Spezia

Il Napoli ha svolto questa mattina l’ultima seduta di allenamento prima di affrontare lo Spezia, allo Stadio Picco, nell’ultima uscita di questa giornata e la società ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il report dell’allenamento.

Non giungono buone notizie per Luciano Spalletti, che dovrà rinunciare ancora una volta ad Adam Ounas, assente a causa di un risentimento all’adduttore sinistro.

Di seguito il report riportato sul profilo ufficiale:

Allenamento Ounas

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma domani allo Stadio Picco alle ore 12.30 per l’ultima giornata di Serie A”.

“La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente partita a campo ridotto. Chiusura con situazioni tattiche da calci piazzati. Ounas non si è allenato per un risentimento all’adduttore sinistro“.