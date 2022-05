Probabili formazioni Spezia-Napoli: Ghoulam titolare nella gara d’addio

Spezia-Napoli andrà in scena domani, allo stadio Picco di La Spezia, per la gara valida per la trentottesima ed ultima giornata di Serie A. Entrambe e squadre hanno raggiunto l’obiettivo stagionale: la salvezza per i liguri e la Champions League per i campani.

Per questo motivo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Spalletti potrebbe lasciare spazio dal primo minuto ai calciatori che hanno trovato meno spazio. In particolare, potrebbe rivedersi dal primo minuto Faouzi Ghoulam nella sua ultima gara in maglia azzurra. Possibile il posto da titolare anche per Andrea Petagna. Di seguito le probabili formazioni.

NAPLES, ITALY – JANUARY 09: Andrea Petagna of SSC Napoli celebrates with teammates Amir Rrahmani, Giovanni Di Lorenzo and Diego Demme after scoring their team’s first goal during the Serie A match between SSC Napoli v UC Sampdoria at Stadio Diego Armando Maradona on January 09, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Ferrer; Maggiore, Kiwior; Verde, Agudelo, Kovalenko; Manaj. Allenatore: Thiago Motta.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Anguissa, Demme; Politano, Zielinski, L. Insigne; Petagna. Allenatore: Spalletti.