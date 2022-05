Ultime calciomercato, duello Napoli-Lazio su Maximiano: Meret può sbloccare la trattativa

Il Napoli vivrà nel prossimo calciomercato una piccola rivoluzione. Tanti calciatori sono in dubbio sia per questioni economiche che per scelte tecniche nei loro confronti. Il gruppo squadra, che sarà ancora capitanato da Spalletti, potrebbe subire una riorganizzazione anche considerevole.

Ad oggi, infatti, anche il nome del prossimo “numero 1” è ancora in dubbio. L’alternanza tra Meret ed Ospina, che ha caratterizzato le ultime stagioni partenopee, ha alla fine favorito il colombiano. Meret infatti, complice anche una serie di infortuni, non è il primo nella gerarchia di Spalletti e, pertanto, non è sicuro della sua permanenza in azzurro.

Valencia’s Brazilian forward Marcos Andre (L) kicks the ball next to Granada’s Portuguese goalkeeper Maximiano during the Spanish league football match between Valencia CF and Granada FC at the Mestalla stadium in Valencia on March 5, 2022. (Photo by Jose Jordan / AFP) (Photo by JOSE JORDAN/AFP via Getty Images)

A tal proposito, stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb, la Lazio avrebbe messo gli occhi proprio sul portiere italiano. I biancocelesti, come il Napoli, avrebbero puntato Luis Maximiano, il portiere del Granada, che ha però una valutazione decisamente alta (25 milioni di euro). Meret, quindi, sarebbe finito nel mirino della Lazio nel caso in cui Maximiano non raggiungesse la capitale. Così il Napoli potrebbe affondare il colpo su Maximiano, avendo anche ceduto uno dei due portieri attualmente in rosa.