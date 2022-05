Infortunio Lozano, riuscito l’intervento in Messico: seguirà la riabilitazione in Italia

Hirving Lozano non ci sarà nella gara di domani tra Spezia e Napoli, l’ultima giornata di campionato. L’esterno azzurro ha infatti subito un’operazione alla spalla a seguito dell’infortunio in Messico-Panama. Dopo aver stretto i denti ha deciso di operarsi a fine stagione.

Come riportato dal Corriere dello Sport l’operazione, effettuata in Messico dal dottor Garcia con la supervisione del dottor Canonico, è perfettamente riuscita. Lozano ora avrà qualche giorno di riposo prima di tornare in Italia, dove seguirà l’iter riabilitativo.

(From L) Napoli’s Mexican forward Hirving Lozano, Napoli’s Belgian forward Dries Mertens and Napoli’s Italian forward Lorenzo Insigne warm up prior to the Italian Serie A football match between Torino and Napoli on May 7, 2022 at the Olympic stadium in Turin. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

Lozano quest’anno ha totalizzato con il Napoli 37 presenze in tutte le competizioni, riuscendo a siglare 6 gol e 6 assist. La prossima stagione potrebbe essere quella della consacrazione definitiva in maglia azzurra. Con l’addio di Insigne, infatti, il messicano potrebbe essere schierato a sinistra e diventare il titolare assoluto di quella fascia.