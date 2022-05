Proprio nella giornata di ieri aveva ricordato sui social la sua ultima partita con la maglia del Napoli, che valse la vittoria della prima Coppa Italia dell’era De Laurentiis. “Un ricordo indimenticabile”, ha così scritto Ezequiel Lavezzi, che con la città ha avuto sempre un rapporto strettissimo e particolare.

L’ex calciatore, nel pomeriggio, è stato riconosciuto da diversi tifosi all’aeroporto di Capodichino, dove è sbarcato insieme alla sua compagna Natalia Borges per trascorrere alcuni giorni di vacanza in Costiera, così come testimoniato dalle stories dei due.

Non sono mancate le foto di rito con alcuni tifosi, che lo hanno riconosciuto all’esterno dell’aeroporto napoletano.