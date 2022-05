Possibile incontro Koulibaly – De Laurentiis: due prospettive oltre al rinnovo

Il Napoli prepara la prossima sessione di calciomercato estivo, che si prospetta decisamente rovente e complicata. Tanti i punti in agenda per Giuntoli, che avrà l’arduo compito di rispettare la politica societaria di abbattimento dei costi senza però smantellare il gruppo squadra.

Uno dei nodi decisamente più duri da sciogliere è quello legato a Kalidou Koulibaly. Il senegalese, a Napoli da ormai 8 anni e designato capitano dopo la partenza di Insigne, è ora ad un bivio. Il contratto è in scadenza nel 2023 e, ad oggi, non c’è ancora l’accordo per l’estensione dell’accordo.

REGGIO NELL’EMILIA, ITALY – JANUARY 20: Aurelio De Laurentiis, President of SSC Napoli looks on prior to the Italian PS5 Supercup match between Juventus and SSC Napoli at Mapei Stadium – Citta’ del Tricolore on January 20, 2021 in Reggio nell’Emilia, Italy. Sporting stadiums around Italy remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna potrebbe esserci un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Fali Ramadani, entourage del calciatore. Se, infatti, dovesse arrivare un’offerta (ritenuta congrua) di un club gradito al calciatore, Ramadani parlerà con il presidente azzurro.

L’altra strada, invece, potrebbe essere quella di trattenere Koulibaly in scadenza, un po’ come accaduto con Lorenzo Insigne.