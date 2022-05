Calciomercato Napoli, piace un titolare dell’Atalanta: la risposta dei nerazzurri

Il campionato non è ancora finito e, mai come quest’anno, sarà proprio l’ultima giornata a decretare gli ultimi verdetti di una stagione al cardiopalma. Scudetto e salvezza sono ancora in bilico, anche se Spezia e Napoli, che si sfideranno domani, hanno ormai raggiunto i rispettivi obiettivi stagionali.

Per questo motivo in casa Napoli si inizia già a sentire aria di calciomercato. Quest’oggi il Corriere dello Sport svela un nuovo obiettivo degli azzurri. Stando a quanto riportato dal quotidiano Giuntoli avrebbe messo gli occhi su Josè Luis Palomino, difensore titolare dell’Atalanta di Gasperini.

LEIPZIG, GERMANY – APRIL 07: José Palomino of Atalanta in action during the UEFA Europa League Quarter Final Leg One match between RB Leipzig and Atalanta at Football Arena Leipzig on April 07, 2022 in Leipzig, Germany. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)

Il centrale argentino piace e non poco agli azzurri. Secondo il quotidiano, però, da Bergamo non arriverebbero segnali positivi: l’intenzione dei nerazzurri è quella di non cederlo. Il Napoli ci proverà comunque, vista l’esigenza di rinforzare il reparto arretrato dopo l’addio (quasi certo) di Tuanzebe.