UFFICIALE – Mancini convoca Zanoli per lo stage della Nazionale al termine della stagione

Appena dopo la fine della Serie A, dal 24 al 26 maggio, è previsto uno stage della Nazionale guidato da Roberto Mancini. Al Centro Tecnico Federale si terranno due sedute di allenamento, con una lista di 53 calciatori che saranno divisi in due gruppi per sostenere le sessioni.

La lista dei convocati scelti dal ct dell’Italia è stata resa nota dalla FIGC attraverso il proprio sito ufficiale. La lista completa contiene nello specifico: 29 giocatori appartenenti alla Serie A, 18 di Serie B e 6 calciatori impiegati all’estero.

Riguardo ai calciatori ancora impegnati in altre competizioni (come i play-off di Serie B, Serie C, play-off della Primavera e i giovani talenti che eventualmente potrebbero entrar a far parte della finale di Conference League con la Roma), questi non saranno chiamati ad eccezione per Lorenzo Lucca del Pisa.

Alessandro Zanoli, Napoli-Roma (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Mancini stila la lista, spunta il nome di Zanoli

Roberto Mancini ha quindi già scelto i suoi 53 convocati, all’interno di una lista nella quale il club più rappresentato è il Genoa con 6 calciatori. Mentre Milan, Empoli e Cremonese seguono il club rossoblù con 4 elementi. Ma non solo, fra i prescelti c’è anche il giovane 2006 dell’Udinese, Simone Pafundi, e l’esperto portiere Guglielmo Vicario.

Ma anche in casa Napoli potranno gioire al riguardo, infatti all’interno della lista stilata da Roberto Mancini, emerge anche il nome del classe 2000 azzurro. Si tratta di Alessandro Zanoli, il giovane terzino che dopo l’esperienza con la Primavera, ha conquistato ben 11 presenze in prima squadra. Apparizioni che si sono intensificate a seguito dell’infortunio di Giovanni Di Lorenzo, nelle quali non ha deluso le aspettative ed anzi ha piacevolmente colpito.