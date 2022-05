La UEFA premia Insigne: “Goal of the Season” per la rete contro il Legia

Le strade tra il Napoli e Insigne si separeranno a breve, con il capitano che ha già detto addio ai suoi tifosi nella partita contro il Genoa con un’emozionante cerimonia di saluti che ha commosso tutti gli appassionati. Resteranno, però, sempre nel cuore di chi lo ha seguito i 122 gol realizzati in maglia azzurra che lo collocano al secondo posto dietro Dries Mertens nella classifica marcatori della storia del Napoli.

FOTO: Getty Images, Insigne

In questa stagione Insigne ha realizzato 11 reti e 9 assist in Serie A e 2 gol e 1 assist in Europa League. In particolare, la rete del numero 24 messa a segno nella partita di andata contro il Legia Varsavia del 21 ottobre 2021 è stata eletta dal panel dell’Osservatorio tecnico UEFA come “Goal of the Season 2021/22“.

Il tiro a volo di destro sull’assist di Matteo Politano è stato valutato quindi come il migliore di questa stagione di Europa League.