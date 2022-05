Thiago Motta ricorda l’andata contro il Napoli: “Momento migliore della stagione”

Domenica si concluderà la stagione di Serie A con il Napoli che sfiderà lo Spezia al Picco. I liguri non rievocano bei ricordi ai tifosi azzurri, vista la rocambolesca sconfitta subita in casa per 0-1.

Napoli-Spezia (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Abbiamo tirato fuori qualcosa di straordinario”: Thiago Motta su Napoli-Spezia

Proprio riguardo alla gara di andata, Thiago Motta ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Il tecnico dello Spezia ha classificato la vittoria a Napoli come uno dei momenti di stagione e non solo.

“Se dovessi scegliere un momento del campionato? Napoli. È difficile decidere un solo momento, non ne sono pochi. Sicuramente quel momento non era semplice, per noi non era affatto positivo ma abbiamo tirato fuori qualcosa di straordinario insieme. Questo è merito di questi protagonisti del calcio, i ragazzi, i quali lavorano ogni giorno per disputare un match di livello come quel giorno a Napoli, contro una squadra grandissima e bellissima”.