Koulibaly al Barcellona? De Laurentiis risponde in diretta!

Negli ultimi giorni si stanno intensificando le voci di mercato relative a Kalidou Koulibaly, con l’interesse del Barcellona che appare sempre più concreto.

Napoli Koulibaly Barcellona (Getty Images)

Il presidente del Napoli è intervenuto in diretta sul canale Twitch spagnolo di Jijantes FC ed ha parlato dei possibili intrecci di mercato tra azzurri e Barcellona.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il Barcellona non ha chiesto Koulibaly e io credo che non abbia abbastanza soldi per comprarlo. Penso che non possa comprare qualsiasi giocatore, ha dei problemi con i conti”.

Pjanic nella trattativa? Risponde De Laurentiis

Al presidente partenopeo è stato poi chiesto di un eventuale inserimento di Miralem Pjanic nello scambio, ma la risposta non si è fatta attendere:

“Noi non siamo interessati a nessuno scambio”.