Berlusconi al miele: “Mi hanno sempre detto che sono un napoletano nato a Milano”

Il politico Silvio Berlusconi si trova a Napoli per la seconda tappa della convention di Forza Italia “L’Italia del futuro”, nella quale domani sarà previsto un suo intervento. Nel frattempo, l’ex Premier ha pranzato quest’oggi a Marechiaro nel noto ristorante Cicciotto accompagnato dai brani della tradizione napoletana.

“Un vulcano di idee come il Vesuvio”: le parole di Berlusconi

Al suo arrivo nel capoluogo campano, l’imprenditore italiano nativo di Milano, ha rilasciato alcune dichiarazioni nelle quali si dice “napoletano”. Un’affermazione che è stata ancor di più agevolata dopo lo splendido pranzo fatto davanti le bellezze napoletane.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Silvio Berlusconi

“Hanno sempre detto che sono un napoletano nato a Milano, in più quando ero ragazzo, dicevano che ero un vulcano di idee come il Vesuvio. A Napoli ho molti amici, i quali sono simpatici e spiritosi, per questo sono tornato con piacere a Napoli”.