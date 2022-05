Piace al Napoli, è stato proposto alla Lazio: le cifre

La situazione tra i pali in casa Napoli diventa sempre più intrecciata, soprattutto per il rinnovo di Ospina e l’ipotesi partenza per Alex Meret. Nelle ultime ore sembrerebbe che uno degli obiettivi dei partenopei sia finito anche nel mirino di un altro club italiano.

Luis Maximiano (Getty Images)

Maximiano piace alla Lazio: concorrenza in vista

Luis Maximiano, portiere del Granada e obiettivo del Napoli da tempo, è finito nel mirino della Lazio allenata da Maurizio Sarri. Nonostante la clausola da 25 milioni di euro, gli spagnoli hanno fissato il prezzo attorno ai 10/15 milioni di euro.