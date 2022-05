Adani emozionante su Maradona: “Lo trovo ovunque, sogno grazie a lui”

Il 25 novembre 2020 è una data che verrà ricordata da molti, se non quasi tutti, gli amanti del calcio. Diego Armando Maradona ci ha lasciato proprio in questa data, racchiudendo la storia del calcio in semplici ricordi.

Alla notizia della sua morte, molti tifosi in diverse Nazioni si sono commossi e disperati all’annuncio. Soprattutto a Napoli dove i supporters azzurri hanno commemorato l’icona all’esterno dell’attuale Maradona. Ma non solo, sono santi in tanti a voler esprimere un proprio pensiero al riguardo per salutare un’ultima volta la leggenda del calcio. Un ultimo saluto che però per alcuni, non è stata del tutto così.

Diego Maradona (Getty Images)

“Penso a lui ogni giorno”: Adani su Maradona

El Pibe de Oro con le sue giocate ha incantato una marea di persone, tra cui Lele Adani. L’opinionista ha dichiarato di non riuscire a dimenticare il numero dieci e, a Febbre da 90 in onda su Vikonos Web Radio/Tv, ha esternato un emozionante pensiero. Questo quanto riportato:

“Maradona? Dal 25 novembre 2020 penso a lui ogni giorno, mi manca ma lo trovo ovunque: nelle lotte di sistema, in un pallone che rotola, nei bambini amanti del calcio. Lui ha creduto in questo sport togliendo a sé stesso. Delle opinioni altrui non me ne frega, grazie a Diego ho imparato a sognare e questi sogni non me li potrà togliere nessuno“.