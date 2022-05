Rinnovo Koulibaly: manca l’intesa con il Napoli, le ultime

Con la partenza imminente di Lorenzo Insigne, il Napoli deve ripartire da una figura solida all’interno dello spogliatoio, che possa diventare il nuovo capitano del domani. Luciano Spalletti stima molto Kalidou Koulibaly e spera che il difensore senegalese possa trovare l’accordo con la società per il rinnovo.

Il tecnico, infatti, ha già inserito il numero 26 azzurro nella lista delle richieste per l’anno prossimo, ma nel mentre procedono le trattive per la definizione di una proposta che possa convincere l’entourage. La politica di riduzione del monte ingaggi di De Laurentiis per i rinnovi è ormai chiara, ma non sempre si sposa bene con le richieste dei giocatori.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, tra gli agenti e la società del Napoli non c’è sintonia per il rinnovo e l’ipotesi di spalmare il contratto attuale del difensore centrale è già stata rispedita al mittente. Per portare Koulibaly al rinnovo, quindi, saranno da valutare nuove soluzioni per trovare l’accordo.