Un club italiano interessato a Giuntoli: l’ipotesi lontano da Napoli

Secondo quanto scritto sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha attirato l’attenzione del Genoa, che vuole puntare ad una rifondazione per cercare di restare il meno possibile in Serie B.

Con la sconfitta contro il Napoli e con la vittoria dell’Inter sul Cagliari, infatti, il Genoa saluta definitivamente la Serie A per la prossima stagione. La retrocessione è matematica, poiché in caso di pari punti con la Salernitana, i grifoni scenderebbero comunque in Serie B per gli scontri diretti a sfavore.

FOTO: Getty Images, Criscito

La società ligure, dunque, punta a ripartire da zero per riprendersi da questa spiacevole realtà, e vuole farlo cercando nuovi nomi in campo e a livello dirigenziale. Per il ds piace appunto Cristiano Giuntoli, che però ha ancora due anni di un quinquennale con il Napoli e che pare non abbia intenzione di stravolgere la propria vita professionale.