Svelati i dettagli dei lavori al Maradona: quando sarà pronto

Come annunciato in giornata, lo Stadio Diego Armando Maradona sarà rinnovato in vista della prossima stagione.

Flavio De Martino, ingegnere e direttore generale ARU, è così intervenuto a Radio Punto Nuovo per commentare la situazione: “Oggi iniziamo i lavori al Maradona. Abbiamo aspettato l’ultima partita. Miglioreremo la parte che va dal ventre d’accesso del Maradona. Ci sarà una sala stampa con 100 postazioni elettrificate. Ci sarà miglioramento ad acustica ed areazione. Interverremo nell’androne del Maradona dove entrano gli autobus e tutto il corridoio.“

Napoli, Stadio Maradona

“Terzo anello? Problema strutturale. Sarà tutto pronto tra 4 mesi lavorativi, puntiamo a finire prima dell’inizio del prossimo campionato. È un impegno assunto dalla Regione dopo i 25 milioni spesi.

Fare del Maradona uno stadio solo per il calcio? Si può smontare la pista d’atletica installata da poco: è recuperabile in un altro impianto.

Ci saranno motivi di decoro che richiameranno la storia del Napoli e Diego Armando Maradona. Si è parlato anche del museo, identificando gli spazi. C’è una questione economica da affrontare: se il Comune segna la strada, il percorso già c’è”.